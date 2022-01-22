İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR - Haberler
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İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Kimi hatıra fotoğrafı çektirirken, kimisi de yürüyüş yaptı. Kar topu oynayan çocuklar çok eğlediklerini söyledi

İstanbul'da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Çamlıca Tepesi'ne gelenlerden kimi hatıra fotoğrafı çekerken kimi de yürüyüş yapmayı tercih etti. Çocuklar büyükleriyle kar topu savaşı yaparken, çok eğlendiklerini söyledi.

Manzarayı seyretmek için geldiğini söyleyen Ahmet Yıldız "Çok güzel bir manzara. Yürüyüşe çıktık. Arkadaşımla dolaşıyoruz" diye konuştu. Çocuklarla kar topu oynayan Murat Akça, "Çocuklarla, torunlarla Çamlıca Tepesi'nde kar topu savaşı yapıyoruz. Kışın tadını çıkarıyoruz" dedi.

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Anadolu Yakası, İstanbul, Çamlıca, kar, Güncel, Haber

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