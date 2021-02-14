İstanbul beyaza büründü... D-100 karayolu havadan fotoğraflandı
14.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:11
İSTANBUL'da beklenen kar yağışı kent genelinde etkisini gösterdi.
İSTANBUL'da beklenen kar yağışı kent genelinde etkisini gösterdi. Birçok bölgeyi beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı sonrası Bahçelievler D- 100 karayolu havadan fotoğraflandı.
- İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kent genelinde etkisini gösterdi. Dün akşam Saat 22.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar kent üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı, D-100 karayolu Bahçelievler Çobançeşme Kavşağı havadan fotoğraflandı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe