İstanbul Beyaza Büründü

İstanbullular bembeyaz bir sabaha uyandı.

İstanbul'da beklenen kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul'un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı.

İDO VE BUDO SEFERLERİNE ENGEL

İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. İDO ve BUDO yoğun kar yağışı ve aşırı rüzgar nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 24.02.2019 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12: 30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11: 50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık." İfadelerine yer verildi. BUDO'dan yapılan açıklamada ise, iptal edilen seferlerin listesi şu şekilde: 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)"

UÇAK SEFERLERİ İPTAL

Türk Hava Yolları, İstanbul'dan yurt içi ve yurt dışına gidecek olan toplam 4 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'ndan düzenlemeyi hedeflediği yurt içi ve yurt dışı toplam 4 sefer hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı ve fırtına nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşandı. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilmeyi planladığı, Bakü, Aşkabat ile İzmir ve Adana seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

(İHA)

Kaynak: İHA