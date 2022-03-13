İstanbul beyaza büründü

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Müdürlüğü Megakent İstanbul için 5 günlük alarm vermişti.

Dün akşam 5 günlük alarmın en yoğun kar yağışı etkili oldu. İstanbul bir anda beyaza büründü. KAR YAĞIŞI KAZALARI BERABERİNDE GETİRDİ Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Okmeydanı ve Çağlayan'da ara sokakları kullanan sürücüler buzlanmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kazalara neden oldu. Kimi araçlar park halindeki araçlara çarparak durabilirken kimi araçlar da kaldırıma çıkarak durabildi. Meydana gelen kazalar ise vatandaşların kamerası tarafından görüntülendi. 1390006

VATANDAŞ KAR YAĞIŞINI HALAYLA KARŞILADI Kar yağışı çoğu zaman çileye dönüşse de dün gece eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Ellerine aldıkları poşetler ile sokağa dökülen çocuklar ve ebeveynleri kar topu oynayıp kayarak karın tadını çıkartırken Esentepe mahallesinde ve bazı noktalarda ise bir grup genç kar üstünde müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. 1390094

E-5 KARAYOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı tüm gün oyunca aralıklarla devam etti. Aniden bastıran kar yağışı, E-5 Karayolunu beyaza bürüdü. Kar yağışıyla adeta göz gözü görmezken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 1390135

İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu. İstanbul Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Kar yağışının ise gece saatlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.