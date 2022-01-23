İSTANBUL (İHA) - İstanbul beyaz örtüyle kaplandı

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Ana arterler ekipler tarafından açılırken ara yollar ise karla kaplandı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar, sabah saatlerine kadar aralıklarla yağdı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kar yağışı renkli görüntüler oluşturdu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde turistler ve vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarıyer'de Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş açısı düşerken TEM Otoyolu bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

Otoyollarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanmaması için yoğun çaba sarfetti. Bir taraftan yolda biriken karları küreyen araçlar diğer taraftan ise tuzlama çalışması yaptı.

Boğazda kartpostallık görüntüler

İstanbul'un köprüleri ve sahil şeridindeki parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışıyla bembeyaz örtüyle kaplanan parklar, boğaz ve teknelerin uyumuyla görülmeye değer karelerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kar yağışının 5 gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.