İstanbul- Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza

Beşiktaş D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Saat 12.00'da meydana gelen kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafikte uzun araç kurukları oluştu. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması bekleniyor. Yaralı bir kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaynak: DHA