İSTANBUL Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı
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İSTANBUL Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandıİSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için ilçedeki tüm okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

26.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:33

Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için ilçedeki tüm okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler tarafından okullardaki sınıflar ve ortak kullanım alanları öğrenciler için hazır hale getirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala Beşiktaş Belediyesi çevre okulların tümünü dezenfekte etti. Görevli ekipler tarafından öğrencilerin hijyenik bir ortamda sınava girmeler için sınıflar, masalar, kapı kolları tuvaletler steril hale getirildi.

'BÜTÜN OKULLAR YKS'YE HAZIR'

Beşiktaş'ta bütün okullar YKS'ye hazır diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'Tüm okular temizlendi ve dezenfekte edildi. Öğrencilerimiz salgın stresi yaşamadan bu sınavı da başarı ile atlatacak. Sınav heyecanı ile sınav öncesi ve sonrası da sosyal mesafe kurallarını unutmayın. Umudumuz alın terinizde saklı.' şeklinde konuştu.

İSTANBUL Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: DHA

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