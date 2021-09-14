İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL REKLAM TABELASINA ÇARPTI: 1 YARALI - Haberler
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İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL REKLAM TABELASINA ÇARPTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil reklam tabelasına çarptı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil reklam tabelasına çarptı. Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre D.G.'nın idaresindeki 16 AFS 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyeri deviren otomobil, daha sonra yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarparak durdu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaza yerine gelen yaralının ağabeyi kardeşini teselli etmeye çalıştı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL REKLAM TABELASINA ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL REKLAM TABELASINA ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL REKLAM TABELASINA ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL REKLAM TABELASINA ÇARPTI: 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL REKLAM TABELASINA ÇARPTI: 1 YARALI - Haberler
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