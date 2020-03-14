istanbul-Beşiktaş'ta koronavirüse karşı temizlik ve denetim çalışmaları devam ediyor
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Koronavirüs, Beşiktaş, DHA, Güncel

istanbul-Beşiktaş'ta koronavirüse karşı temizlik ve denetim çalışmaları devam ediyor

Beşiktaş'ta koronavirüse karşı temizlik ve denetim çalışmaları devam ediyorOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? KORONAVİRÜS (Covid-19) vakalarının görülmesiyle birlikte önlemler ve denetimler ülke genelinde artırılıyor.

14.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:22
istanbul-Beşiktaş'ta koronavirüse karşı temizlik ve denetim çalışmaları devam ediyor

Beşiktaş'ta koronavirüse karşı temizlik ve denetim çalışmaları devam ediyor

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? KORONAVİRÜS (Covid-19) vakalarının görülmesiyle birlikte önlemler ve denetimler ülke genelinde artırılıyor. Vatandaşların toplu olarak kullandıkları noktalar ilaçlanıp dezenfekte edilirken toplu taşıma araçları da bu kapsamda ilaçlanıyor. Beşiktaş'ta sabah saatlerinde belediyeye bağlı ekipler, ticari taksileri ilaçlayarak önlem almaya devam etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak büyük bir tehdit oluşturan koronavirüs (Covid-19), Türkiye'de de görülmeye başladı. Vaka sayılarında artış tespit edilirken ülke genelinde de önlemler sıklaştırıldı. Vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler ilaçlama yapılan yerlerin başında gelirken toplu taşıma araçları da ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde ilçedeki taksileri ilaçladı. Müşterilere daha sağlıklı hizmet edeceklerini söyleyen taksiciler, herkesin sağlığı için ilaçlamanın gerekli olduğunu belirttiler. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. İlçede denetim yapan zabıta ekipleri, marketleri ve kozmetik ürünü satan mağazaları denetledi.

TAŞKIRAN : 'DAHA SAĞLIKLI HİZMET VERECEĞİZ'

Aracının ilaçlanmasıyla müşterilerine daha sağlıklı hizmet edeceğini belirten taksi şoförü Hayrettin Taşkıran, 'Aracımız güzelce dezenfekte edildi. Bizde daha önce kendimize göre önlemlerimizi almıştık zaten. Kolonya, ıslak mendil gibi temizlik ürünlerini aracımıza yerleştirmiştik. Kendi çapımızda temizliğimizi yapıyorduk. Bu dezenfekteyle aracım daha hijyenik hale geldi. Müşterilerimize daha sağlıklı, daha güvenli yolculuklar sunacağız. Kolonyamız ve ıslak mendille kapı kollarını tutacakları temizliyoruz. Bu şekilde önlemimizi alıyoruz' şeklinde konuştu.

ERİŞMİŞ : 'TOPLU TAŞIMA YAPTIĞIMIZ İÇİN İLAÇLAMA GEREKLİYDİ'

Aracı temizlenerek ilaçlanan taksi şoförü Mehmet Erişmiş ise, toplu taşıma yaptıkları için ilaçlamanın gerekli olduğunu belirtti. Müşterilerin ve kendi sağlıkları için yerinde bir uygulama olduğunu da sözlerine ekleyen Erişmiş, 'Bu ilaçlama gerekli olan bir şeydi. Mecburiyetten yapıldı. Araçlarımızın hepsi zaten temizdi. Koronavirüse karşı önlemimizi zaten almıştık. Olması gerekende budur, çünkü halkımızı taşıyoruz. Toplu taşıma yaptığımız için araçlarımızın ilaçlanması iyi bir şey. İnsanlar biniyor, hastaneye gidiyor, hastaneden alıyoruz başka bir yere götürüyoruz. Vatandaşların ve bizim sağlığımız için bunun yapılması gerekiyordu' dedi.

ZABITA AMİRİ ÖREN : 'DENETİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Amiri Binali Ören, koronavirüs sebebiyle denetimlerini artırdıklarını söyledi. Gün içerisindeki denetimlerinde bir sorunla karşılaşmadıklarını da ifade eden Ören, 'Bizler Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın emri doğrultusunda yapıyoruz. Son zamanlarda koronavirüs ile ilgili de güncel bir konu olduğu için yirmi dört saat tüm arkadaşlarımız teyakkuzda. Başkanımız insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bizler de denetimlerimizi büyük marketlerde sıklaştırmaya başladık. Çünkü fiyat etiketleri değişiyor. Bu konuda da bugün yaptığımız çalışmalarda fazla göze batan bir şey göremedik. Ama denetimlerimizi bu konuda sıklaştıracağız' şeklinde konuştu.

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istanbul-Beşiktaş'ta koronavirüse karşı temizlik ve denetim çalışmaları devam ediyor

Kaynak: DHA

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istanbul-Beşiktaş'ta koronavirüse karşı temizlik ve denetim çalışmaları devam ediyor

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