İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KURYE SİLAHLA VURULDU

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, olayda kavgayı ayırmaya çalışan bir kurye ile birlikte toplam 2 kişi silahla yaralandı.Kavgaya karıştıkları iddia edilen 2 kişi, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi Bulgurcu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan bir kişi, çevreye rast gele ateş etmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kurye Ramazan Kocabaş ile kavgaya karışan Reşit Gürez silahtan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARIN DURUMU İYİ

Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sırasında bacağından yaralanan Ramazan Kocabaş, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Reşit Gürez ise, taksiyle Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandıkları öğrenilen iki kişinin tedavisi devam ediyor.

Polis, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerinde bulunan 2 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.