İstanbul Beşiktaş'ta iş makinesinin kolu otomobilin üzerine düştü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir iş makinesinin kolu arıza nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi İncesu Sokak'ta bir iş makinesinin kolu, teknik arıza sonucu 26 DT 185 plakalı otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

İpek Gökgöz'e ait otomobil tavanından motor kısmına kadar zarar gördü. Otomobilde ağır hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Taraflar arasında kaza tutanağı tutuldu.