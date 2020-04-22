İSTANBUL-Beşiktaş'ta çocuklara hediyeler dağıtıldı Beşiktaş'ta çocuklara hediyeler dağıtıldıOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle kutlanamayacak olması sebebiyle Beşiktaş Belediyesi çocuklara evlerinde hediyeler verdi.

Beşiktaş'ta çocuklara hediyeler dağıtıldı

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle kutlanamayacak olması sebebiyle Beşiktaş Belediyesi çocuklara evlerinde hediyeler verdi. Sokağa çıkmalarının yasak olduğu çocuklar hediyeler için teşekkür ederken, belediye ekipleri ilçede gökyüzüne balonlar bıraktı.

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çocukların sokağa çıkmalarının yasak olduğu çocuklar bayramlarını evde kutlayarak geçirecekler. Beşiktaş Belediyesi ekipleri de sokağa çıkamayan çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılına özel olarak kapı kapı dolaşarak hediyeler dağıttı. İçinde boyama seti ve Türk Bayrağı'nın bulunduğu paketleri belediye ekipleri çocuklara ulaştırdı. Öte yandan ilçede üzerinde Türk Bayrağı'nın bulunduğu balonları ekipler gökyüzüne bıraktı.

BAKAN : 'BALKONLARDA BAYRAMIMIZI KUTLAYACAĞIZ'

Ekiplerin hediye verdiği Betül Bakan, bayramlarını okulda kutlamak istediklerini söyledi. Koronavirüs nedeniyle okula gidemeyip evlerinde, balkonlarında aynı şekilde bayramlarını kutlayacaklarını belirten Bakan, 'Hepimiz okulumuzda arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle beraber bayramımızı kutlamak isterdik ama sokağa çıkamadığımız için evimizde, balkonlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız. Verdikleri hediyelerden dolayı da Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a da teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

YILDIZ : 'OKULDAYMIŞ GİBİ ŞİİRLER OKUYACAĞIZ'

Nisa Yıldız'ın annesi Kerime Yıldız, Çocuklarının bayramı okulda kutlayamayacağı için evde hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Tıpkı okuldaymış gibi bayramı kutlayacaklarını da vurgulayan Yıldız, 'Çocuklar için elimizden geleni yapıyoruz. Evimizde süslemelerimizi yaptık. Okuldaymış gibi bayrama hazırlandık. Şiirlerimizi okuyacağız. Camlara süslemelerimizi yerleştirdik. Çocuklarımız için bizlerde katkıda bulunmak istiyoruz' ifadelerini kullandı. Ekiplerin hediye verdiği Nisa Yıldız da kendi yazdığı şiiri okudu. Bayramı evde kutlayacaklarını söyleyen Yıldız, 'Okula gidemeyeceğim yine de okuldaymış gibi bayramımızı kutlayacağız. Verdiği hediyelerden dolayı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a da çok teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak: DHA