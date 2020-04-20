İSTANBUL Beşiktaş'ın önemli noktalarına 'Tıbbi Atık Kutuları' yerleştirildi Beşiktaş'ın önemli noktalarına 'Tıbbi Atık Kutuları' yerleştirildiİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle doğru atık yönetimi uygulamasını hayata geçirdi.

Beşiktaş'ın önemli noktalarına 'Tıbbi Atık Kutuları' yerleştirildi

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle doğru atık yönetimi uygulamasını hayata geçirdi. Belediye ekipleri, kamu kurumları, marketler ve aile sağlık merkezleri gibi ilçede yoğunluk yaşanan önemli noktalara 'Atık Maske ve Eldiven Kutuları' yerleştirdi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm kurumlar tedbirleri artırıyor ve önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Uzmanlar, salgından korunmanın en önemli kriterlerinden birinin de maske ve eldiven kullanımının olduğuna dikkat çekiyor. Vatandaşların da bu uyarıları dikkate alması ortak yaşam alanlarında maske ve eldiven kullanımını artırdı. Bu da beraberinde tıbbi atık sorununun ortaya çıkmasına neden oldu. Kullanılan maske ve eldiven atıklarının kontrolsüz şekilde atılması vatandaşların enfekte olma riskini artırabileceğinden Beşiktaş Belediyesi ilçede bu durumun önüne geçmek adına uygulama başlattı. Doğru atık yönetimi uygulamasıyla ilçenin önemli noktaları, kamu kurumları, marketler ve aile sağlık merkezlerine 'Atık Maske ve Eldiven Kutuları' yerleştirdi. Atık kutularına atılan tıbbi atıkların uygun şekilde depolandıktan sonra doğru yöntemlerle imha edildiği duyuruldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske ve eldiven atıklarının tıbbi atık kutularına atılması konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğine değinerek yapılan çalışmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akpolat: 'Beşiktaş'ta kamu kurumları, marketler ve aile sağlık merkezlerine, tek kullanımlık maske ve eldiven atıklarının kaynağında ayrı toplanması için atık kutuları yerleştirdik. İstanbul'da bu uygulamayı en hızlı hayata geçiren belediyeyiz?

Kaynak: DHA