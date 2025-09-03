İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi! 3 Eylül Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beşiktaş elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beşiktaş elektrik kesintisi listesi açıklandı:

2025-09-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE Mah. BAYILDIM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE Mah. KADIRGALAR sk bölgelerinde 03/09/2025 09:00:00 - 03/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-04 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT Mah. BABİL, BUDİN, CEBECİ, CUMHURİYET, DEMET, KISMET, MADEN, MURAT, NECATİ CUMALI, YAREN, ZEYTİNOĞLU, ÇİÇEKSUYU, İŞÇİLER, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk / LEVENT Mah. KIVILCIM sk bölgelerinde 04/09/2025 09:00:00 - 04/09/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-04 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT Mah. MAYA, SİTE, ÖZTÜRK, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk bölgelerinde 04/09/2025 10:00:00 - 04/09/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.