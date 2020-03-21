İSTANBUL Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, semt pazarı denetimine çıktı
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İSTANBUL Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, semt pazarı denetimine çıktı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, semt pazarı denetimine çıktıİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı İstanbul Pazarcılar Odası işbirliğiyle alınan önlemleri denetlemek için Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda denetime çıktı.

21.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:39
İSTANBUL Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, semt pazarı denetimine çıktı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, semt pazarı denetimine çıktı

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı İstanbul Pazarcılar Odası işbirliğiyle alınan önlemleri denetlemek için Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda denetime çıktı. Esnafın hijyen kurallarına uyup uymadığını gözlemleyen Başkan Rıza Akpolat, pazara gelen vatandaşlara da alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs (COVID-19) vakalarının Türkiye'de de gün geçtikçe artmaya başlamasıyla birlikte Beşiktaş Belediyesi de önlemlerini üst seviyeye çıkardı. 17 Şubat'tan itibaren dezenfekte ve hijyen çalışmalarına başlayan ve aralıksız çalışmalara devam eden Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgınını önlemek amacıyla İstanbul Pazarcılar Odası'yla birlikte yeni kararlar hayata geçirdi. Pazar yerlerinde sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilirken, pazar giriş noktalarına el dezenfektanları konuldu. Pazara gelen tüm vatandaşlara maske ve eldiven de dağıtan yetkililer, giriş noktasında ateş ölçerlerle vatandaşların ateşlerine bakıldıktan sonra içeriye aldı. Bu kapsamda alınan kararlar sonrası bugün de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda denetime çıktı. Pazarcı esnafına hijyen konusunun önemini ifade eden Başkan Rıza Akpolat, tüm pazarı dolaşarak tüm tezgahları denetledi. Vatandaşlarla da sohbet ederek virüs salgını ve pazar yerlerinde alınan kararlar hakkında bilgi veren Başkan Rıza Akpolat, eldiven ve maske kullanmaları konusunda tüm yurttaşları uyardı.

İSTANBUL Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, semt pazarı denetimine çıktı

Kaynak: DHA

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İSTANBUL Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, semt pazarı denetimine çıktı

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