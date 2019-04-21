İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Maltepe'de Halkla Buluşuyor

İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Maltepe'de Halkla Buluşuyor

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde Maltepe'de halkla buluşacak

İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Maltepe'de Halkla Buluşuyor

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde Maltepe'de halkla buluşacak.

"İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması" adı altında düzenlenecek etkinlik, Maltepe Miting Alanında saat 14'te başlayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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