İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Maltepe'de Halkla Buluşuyor
31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde Maltepe'de halkla buluşacak
31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde Maltepe'de halkla buluşacak.
"İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması" adı altında düzenlenecek etkinlik, Maltepe Miting Alanında saat 14'te başlayacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com