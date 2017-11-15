İstanbul Bbsk, Fıba Avrupa Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi





FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bulgaristan ekibi Lukoil Academic'i deplasmanda 80-76 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi garantiledi.



Botevgrad Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan İstanbul ekibi ilk çeyreği 26-23, ilk yarıyı ise 48-41 önde tamamladı.



3'üncü çeyreği 63-57 ile geçen İstanbul BBSK, sahadan da 80-76 galip ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte gruptaki 4'üncü galibiyetini alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Ev sahibi ekip ise 3'üncü mağlubiyetini tattı. - İstanbul