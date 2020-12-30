İstanbul BBSK'den 2020'de 720 madalya, 11 kupa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul BBSK'den 2020'de 720 madalya, 11 kupa

30.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:13
İstanbul BBSK'den 2020'de 720 madalya, 11 kupa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK), pandemiyle mücadele yılı olan 2020'ye 720 madalya, 11 kupa sığdırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK), pandemiyle mücadele yılı olan 2020'ye 720 madalya, 11 kupa sığdırdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021 yılına ertelenirken, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonların büyük kısmı iptal edildi. Ancak İstanbul BBSK sporcuları, yıl içinde gerçekleştirilen az sayıdaki organizasyonlarda gösterdikleri performansla göz doldurdu.

Sporcular katıldıkları ulusal organizasyonlarda 485 madalya, 11 kupa kazanırken, uluslararası organizasyonlarda ise 235 madalyanın sahibi oldu.

Tüm branş ve organizasyonlarda toplam 720 madalya, 11 kupa kazanılırken, branşlar arasında atletizm 129 madalya, 8 kupa ile zirvede yer aldı.

Atletizmi, 96 madalya, 2 kupa ile karate, 91 madalya ile bedensel engelli yüzme takip etti. 2020 yılında güreşçiler 72 madalya, tekvandocular ise 67 madalya kazandı.

Ayrıca basketbol A takımı da, İstanbul Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon oldu.

Pandemi nedeniyle 2020 yılının büyük bölümünde ulusal ve uluslararası birçok organizasyon ertelense de 18 farklı branşta mücadele eden İstanbul BBSK sporcuları 315 altın, 216 gümüş, 189 madalya kazandı.

Sporcular ayrıca takım müsabakalarında 3 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kupası elde etti. - İSTANBUL

İstanbul BBSK'den 2020'de 720 madalya, 11 kupa
İstanbul BBSK'den 2020'de 720 madalya, 11 kupa
İstanbul BBSK'den 2020'de 720 madalya, 11 kupa
İstanbul BBSK'den 2020'de 720 madalya, 11 kupa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Seda Sayan Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul BBSK'den 2020'de 720 madalya, 11 kupa - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:20:13. #1.15#
title