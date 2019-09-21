İstanbul BBSK, basketbol A takımını Süper Lig'den çekti

21.09.2019 14:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yönetim kurulu kararıyla basketbol A takımını Süper Lig'den çekti.

İstanbul BBSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) basketbol A takımımız, yönetim kurulumuzun aldığı karar ile 2019-2020 sezonu itibariyle Süper Lig'de yer almayacaktır.

2014'ten bu yana "profesyonel" anlamda A takım düzeyinde Süper Lig'de yer almak, kulübümüze ciddi boyutta mali yük getirmiştir. Basketbol A takımımızın faaliyetleri, mali açıdan sürdürülemez, performans bağlamında ise diğer kulüplerle rekabet edemez hale gelmiştir.

Kamu yararını ve hassasiyetini göz önünde bulundurarak aldığımız bu karar ile, kulübümüz üzerindeki ağır maddi yükün hafifletilmesi, kaynaklarımızın altyapımız ve amatör sporcularımıza aktarılması hedeflenmiştir.

Basketbol branşımızın faaliyetleri, altyapı düzeyinde, ülkemiz sporuna yeni yıldızları kazandırma misyonumuz ile devam etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, İstanbul halkının kaynakları ile finanse edilen kulübümüz, 20 farklı branşta 40 bini aşkın sporcusu ile faaliyetlerini hız kesmeden, bünyesine yeni branşları da ekleyerek, kararlılıkla sürdürecektir.

İstanbul BBSK olarak; yönetimimiz, çalışanlarımız ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası büyük başarılara imza atan sporcularımızla, İstanbul halkına ve Türk sporuna en yüksek seviyede katkı sunmaya, sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA