İSTANBUL-BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİ'NDE YOĞUNLUK
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İSTANBUL-BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİ'NDE YOĞUNLUK

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİ'NDE YOĞUNLUK
04.05.2020 03:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 03:27

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu. Esnaflar, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Haline akın etti. Hal girişinde ve içerisinde hem araç hem de insan trafiği oluştu. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnafta yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı. Hal'e gelen bir vatandaş, "Sultangazi'den geliyorum. Halin içini görüyorsun, dışını görüyorsun. Mecbur malı taşıdık." ifadelerini kullanırken, Hal'e çilek getirdiğini belirten bir başka vatandaşsa, "Antalya'dan çilek getirdik. Çok kalabalık. Trafik çok kilit. Polis arkadaşlar burada trafiği sağlıyorlar." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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