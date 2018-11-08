İstanbul-Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda Kadın Polis Memurunun İntihar Girişimi

Haber-KameraMurat SOLAKİSTANBUL DHA

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Bir kadın polis memurunun beylik tabancasıyla başına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralanan polis memuru ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.