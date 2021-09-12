Bayrampaşa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Bayrampaşa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayrampaşa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

BAYRAMPAŞA'DA iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

BAYRAMPAŞA'DA iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde  7 Eylül Salı günü iş yerlerine girerek hırsızlık yapan şüpheliyle ilgili polis ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri kağıt toplayıcının el arabası ile iş yerlerinin önüne geldiğini ve hırsızlık yaptığını belirledi.  Çek çek diye tabir edilen el arabasıyla dolaşarak kağıt topladığı ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.T. isimli şüpheli Gaziosmanpaşa'da evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen, cepp telefonu, bilgisayar kasası ve ekranı ile matkap ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bayrampaşa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bayrampaşa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bayrampaşa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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