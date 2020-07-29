İSTANBUL-Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaran uyarılar
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İSTANBUL-Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaran uyarılar

Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaran uyarılarGül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ' Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacaklara uyarılarda bulunan Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, 'Cep telefonu konsantrasyonu çok etkiliyor, uğraşmayın.

29.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:52

Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaran uyarılar

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ' Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacaklara uyarılarda bulunan Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, 'Cep telefonu konsantrasyonu çok etkiliyor, uğraşmayın. Eğer ilaç kullanıyorsanız uyku getirip, getirmediğini kontrol edin. Mola verdiğiniz yerlerde yediğinize, içtiğinize dikkat edin, uyku getirmesin. Rahat kıyafetler tercih edin. Gece sürüşü her zaman tehlikelidir, mecbur kalmadıkça yapmayın. Bagajlardaki gereksiz yükleri azaltın ve aracın bakımını yaptırın' dedi.

'BAYRAMDA KURBAN SİZ OLMAYIN'

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Suat Sarı, Kurban Bayramı'nda yola çıkacaklara hayat kurtaran uyarılarda bulundu. Takip mesafesini korumanın önemine vurgu yapan Dr. Sarı, 'Bayramlarda trafik kazaları kaderimiz oldu o yüzden 'bayramda kurban siz olmayın' sloganını ürettik. İnsanlar varacakları yere gitmek için daha fazla hız yapıyorlar. Öndeki araçla takip mesafelerini korumuyorlar. Kazaların şiddetini düşürmek için 100 kilometre hızla giden aracın önündeki araçla mesafesinin 50 metre olması gerekiyor? dedi.

CEP TELEFONUYLA UĞRAŞMAYIN

Cep telefonunun konsantrasyonu çok etkilediğini aktaran Dr. Sarı, 'Ayrıca trafikte sürücüler çok fazla cep telefonuyla meşgul oluyor. Cep telefonu konsantrasyonu çok etkiliyor. Kapattıktan sonra 10 saniye daha konsantrasyon bozuk oluyor. Yan koltukta oturan yolcu, direksiyon başındaki sürücü cep telefonuyla uğraşıyorsa uyarsın, engellesin. Otoyoldaki hız limitlerini aşmayın' diye konuştu.

KULLANDIĞINIZ İLACIN UYKU GETİRİP GETİRMEDİĞİNE BAKIN

Rahat kıyafetler giyilmesini öneren Dr. Sarı, 'Eğer ilaç kullanıyorsanız uyku getirip, getirmediğini kontrol edin. Mola verdiğiniz yerlerde yediğinize, içtiğinize dikkat edin, uyku getirmesin. Rahat kıyafetler tercih edin. Gece sürüşü her zaman tehlikelidir, mecbur kalmadıkça yapmayın. Bunlara dikkat edersek kazaları azaltabiliriz' ifadelerini kullandı.

BAGAJLARDAKİ GEREKSİZ YÜKLERİ AZALTIN

Aracın bakım ve onarımlarını yaptırmanın şart olduğunu söyleyen Dr. Sarı, 'Frenleri kontrol edin. Aracın içindeki yolcular sürücüyü meşgul etmesin. Bagajlardaki gereksiz yükleri azaltın. Çarpışma anında yükler kazanın şiddetini artırıyor. Bu bayramda kurban olmak istemiyorsak bunlar dikkat etmeliyiz' dedi.

KURALLARA UYARSAK KAZALAR YÜZDE 50 DÜŞER

Dr. Suat Sarı, 'Emniyet mensupları bol bol uyarı mesajı atarak vatandaşları psikolojik olarak etkilemelidir. Bütün belediyeler şehir çıkışlarında üst geçitlere pankartlar asarak trafik kazalarına dikkat çeken sloganlar üretsin. Bu kurallara uyarsak bir önceki bayrama göre trafik kazaları yüzde 50 düşer. Yeter ki kuraları uygulayalım' diye konuştu.

3 SAATTE BİR MOLA VERİN

Her sürücünün 2,5-3 saatte bir en az yarım saat dinlenmesi gerektiğini dile getiren Dr. Sarı, 'Dinlenmiyorsa yan koltuktakiler uyarsın. Mola yerlerini daha kurumsal hale getirmeliyiz, otoyolların giriş ve çıkışlarında denetimler olmalıdır. Uykunuzu almış olarak yola çıkın. Sürücü yola çıkmadan en az 7 saat uyumuş olmalıdır' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaran uyarılar

Kaynak: DHA

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