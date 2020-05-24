İSTANBUL Bayram sofraları Sancaktepe'de kuruldu
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İSTANBUL Bayram sofraları Sancaktepe'de kuruldu

Bayram sofraları Sancaktepe'de kurulduBurçak BOZKUŞ-Ömer HASAR/- KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA RAMAZAN BAYRAMI BU YIL EVLERDE GEÇİYOR.

24.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:28

Bayram sofraları Sancaktepe'de kuruldu

Burçak BOZKUŞ-Ömer HASAR/- KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA RAMAZAN BAYRAMI BU YIL EVLERDE GEÇİYOR. SANCAKTEPE BELEDİYESİ SOSYAL MESAFE KURALLARI ÇERÇEVESİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA BAYRAM SOFRASI KURDU. Kurulan sofralarda 65 yaş üstü yaşlılara pide başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanıyor. Ancak Sancaktepe Belediyesi, saat 14.00'da başlayan 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkma izninde, onlara bayram coşkusu yaşattı. İzin saatlerinde kurulan bayram sofralarında, yaşlı vatandaşların mutluluğuna ortak olacak. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü? nün de katıldığı bayramlaşmada, vatandaşlara pide ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

'UMUYORUZ Kİ MASKELERLE GEÇİRDİĞİMİZ SON BAYRAM OLACAK'

Sancaktepe 'de mahalle mahalle dolaşarak komşularının bayramını kutlayan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, 'Öncelikle milletimizin, İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlarda sağlıkla buluşmayı nasip etsin diyorum. Bu, bu şekilde geçirdiğimiz son bayramımız olsun inşallah. Yavaş yavaş normalleşiyoruz. Milletimiz kurallara çok güzel riayet etti. Özellikle büyüklerimiz sürecin başından beri kendilerini korumak amaçlı almış olduğumuz bu önlemlere çok riayet ettiler. İki aya yakın süredir evlerinden çıkmadılar. Sabırla beklediler. Bizler de onları yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. İki haftadır onlara verilen sürede eşlik ediyoruz. Bu haftanın bayrama denk gelmesi sebebiyle de kendilerine o alışmış oldukları bayram sofralarını biz yaşatmak istedik. Sıklıkla gelmiş oldukları parklarda kendilerine bayram sofraları hazırladık. Bayram şekerlerimizi, kolonyalarımızı kendilerine takdim ettik. İnşallah bir nebze de olsa hüzünlerini atmış olurlar. Bizler de evlatları yerine geçmiş oluruz' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL Bayram sofraları Sancaktepe'de kuruldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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