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İSTANBUL Bayram serin geçecek

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarında hızlı yükseliş gözlendi.

22.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:45

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarında hızlı yükseliş gözlendi. Fakat bir anda hava sıcaklığı tekrar düştü ve yurdun genelinde yağış başladı. Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olduğunu söyleyerek, bayramın serin geçeceğini dile getirdi. Özdemir, 'Yazın hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak ama arada sel ve sağanak yağışa hazırlıklı olmalıyız' dedi.

Son günlerde Afrika'dan gelen sıcak havanın etkisini yitirdiğini ve sıcaklığın 12-13 derece düşeceğini aktaran İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, bayramda hava sıcaklığının nasıl olacağına dair değerlendirmeler yaparak yaz aylarındaki hava durumunu yorumladı.

'ŞEHİRLEŞME NEDENİYLE KARARSIZ BİR HAVA HAKİM'

Şehirleşme ve nüfusun artmasıyla iklimde de farklılıklar görüldüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, 'Kararsız havanın olumsuz etkisi şehirleşmenin olduğu yerlerde büyük oluyor. Bu yıl kışların ılık geçmesi genelde 25 -30 yılda bir tekrarlamaktadır. Anormal değildir. Bu kış Afrika'daki sıcak hava Türkiye'yi zaman zaman etkiledi. Türkiye'nin konumu da etkili tabii ki. Ne tam kuzeyde ne de tam güneydeyiz. O yüzden bu hava şartlarını yaşıyoruz' diye konuştu. YAZIN HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Hava sıcaklığının kısa sürede değişmesinin Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konuma bağlayan Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, 'Şu anda Ülkemiz Sibirya yüksek basıncının etkisine giriyor. Bir de güneyden gelen ve doğuya doğru çekilen Afrika'daki havayı getiren Alçak basınç sistemi ve sıcak hava kütlesinin etkisi var. Yaz mevsim normallerinde sıcak geçecek ama ara ara serin hava da etkili olacak. Sağanak yağışlar ve seller meydana gelecek. Dikkat etmek lazım' ifadelerini kullandı.

BALKANLAR'DAN GELEN SOĞUK HAVA ETKİLİ OLUYOR

Dünden beri hava sıcaklığının 12-13 derece düştüğünü dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, 'Bugünlerde havanın bir anda soğumasının nedeni Balkanlar'dan gelen soğuk hava kütlesinin etkili olmasıdır. Gelen soğuk hava -10 derecede yaklaşık 1600 metre civarındaki yükseklikteki soğuk havadır ve yurdumuzu etkiliyor. 3 gün önce çok sıcak olmasının nedeni de Akdeniz'den gelen Afrika kökenli sıcak hava kütlesinin etkili olmasıydı. Ama şimdi hava sıcaklığı 12-13 derece düşecek' dedi.

RAMAZAN BAYRAMI SERİN GEÇECEK; 1 HAFTA SÜRECEK

Ramazan Bayramı'nın serin geçeceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, 'Sıcaklık 15-22 derece civarında olacak. Yurdun çeşitli yerlerinde dolu ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Soğuk hava etkisini 1 hafta gösterecek' diye konuştu. İSTANBUL 30 YIL ÖNCEYE DÖNDÜ

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evde kalınca İstanbul'un ikliminin de değiştiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, 'Yani bugün 30 sene önceki bahar havasını gördük. Şehirleşmenin olduğu illerde egzoz gazlarının miktarı da yüksek oluyor. Fabrikaların çalışması da havayı kirletiyor. Ama şu anda yüzde 30 kapasiteyle çalışıyorlar. İstanbul'un havası koronavirüsten iyi yönde etkilendi, yüzde 30 değişim var' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL Bayram serin geçecek

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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