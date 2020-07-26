İSTANBUL-BAYRAM ÖNCESİ İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK
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İSTANBUL-BAYRAM ÖNCESİ İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süre sessizliğin hakim olduğu İstiklal Caddesi normalleşme süreciyle birlikte her geçen gün eski günlerine dönmeye başladı.

26.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:35

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süre sessizliğin hakim olduğu İstiklal Caddesi normalleşme süreciyle birlikte her geçen gün eski günlerine dönmeye başladı.

Kurban Bayramının da yaklaşmasıyla İstiklal Caddesi'ni alışverişe gelen vatandaşlar doldurdu. Bayram alışverişlerini son ana bırakmak istemeyen vatandaşların caddede bulunan mağazaları tercih ettiği görüldü. Tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde kullanmaması, sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.

Beyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanlmıştı

İSTANBUL-BAYRAM ÖNCESİ İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

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