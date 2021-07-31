İstanbul Baştabya Kışlası'nda çıkarılan yangının şüphelilerini yakalayan askerler ödüllendirildi
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İstanbul Baştabya Kışlası'nda çıkarılan yangının şüphelilerini yakalayan askerler ödüllendirildi

İstanbul Baştabya Kışlası'nda çıkarılan yangının şüphelilerini yakalayan askerler ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

İstanbul Baştabya Kışlası'nda çıkarılan yangının şüphelilerini yakalayan askerler ödüllendirildi.

İstanbul Baştabya Kışlası'nda çıkarılan yangının şüphelilerini yakalayan askerler ödüllendirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, dün Baştabya Kışlası'nda çıkarılan yangın sonrası olay yerine yakın bölgede şüpheli üç şahsı yakalayan ve ayrıca yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan bir astsubay astçavuş, bir uzman çavuş ve üç erbaş/erin başarılarından dolayı ödüllendirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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