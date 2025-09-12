Haberler

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 12-13 Eylül İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Eylül İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...

Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Başakşehir su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: İKİTELLİ OSB.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 12.09.2025 14:40:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.09.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
