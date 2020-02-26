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İstanbul Başakşehir, Sporting CP maçı hazırlıklarını tamamladı

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Sporting CP ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

26.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:16
İstanbul Başakşehir, Sporting CP maçı hazırlıklarını tamamladı

, UEFA Ligi son 32 turu rövanşında yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Sporting CP ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 pas oyununu ile devam eden çalışmaların taktik antrenman ve çift kale maçla tamamlandığı öğrenildi. Öte yandan Başakşehir'de cezalı olan Enzo Crivelli yarınki maçta forma giyemeyecek. 

Turuncu lacivertli takım yarın saat 20.55'te başlayacak mücadele için kampa girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


Kaynak: DHA

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