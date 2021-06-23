İstanbul Başakşehir, Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Başakşehir, Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir, Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe'de geçiren Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj'u kadrosuna kattı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe'de geçiren Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj'u kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Belçika'nın Anderlecht takımında bulunan 28 yaşındaki Zulj ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Peter Zulj'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Geçen sezon ara transfer döneminde Göztepe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Zulj, Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 4 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Elmas Mert Müldür Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Başakşehir, Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 16:24:15. #1.13#

title