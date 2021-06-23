İstanbul Başakşehir, Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe'de geçiren Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj'u kadrosuna kattı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe'de geçiren Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj'u kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Belçika'nın Anderlecht takımında bulunan 28 yaşındaki Zulj ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Peter Zulj'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Geçen sezon ara transfer döneminde Göztepe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Zulj, Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 4 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay