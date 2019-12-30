İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden teknoloji iş birliği

30.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:40

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, altyapı oyuncularının futbol yeteneklerini geliştirmeye yönelik, sanal gerçeklikle eğitim programı tasarlayan teknoloji şirketi Soccer Dream ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşma ile akademi takımları oyuncularımız çalışmalarının bir kısmını VR teknolojisi ile gerçekleştirecek. Teknoloji ve inovasyonu vizyonunun büyük bir parçası olarak gören kulübümüz, dünyanın en iyi 50 start-up firması arasında birinci olan Soccer Dream ile yenilikçi bir birliktelik başlattı." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, dünya futbolunda teknoloji ve verinin kullanılması hızla yaygınlaşırken Soccer Dream ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak en başından beri saha içinde ve dışında yenilikçi teknolojileri destekledik. Bu teknolojileri futbolun geleceği olarak nitelendirmek artık doğru bir yaklaşım değil aksine, tam olarak içinde yaşıyoruz. Avrupa ve dünya futboluna ayak uydurmamız anlamında bunları hızlıca kabul edip adapte olmamız bizim için çok önemli. Türk futboluna kazandıracağımız yeni oyuncular da bu yöntemlere yabancı olarak yetişmemeli. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir İstanbul takımı, bir Türk takımı olarak yeniliklerin öncüsü rolünü üstlenmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Soccer Dream kurucu ortaklarından Andreu Bartoli de veri tabanlı ölçüme dayalı performans çalışmalarının dünya futbolundaki önemine vurgu yaparak, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü gibi yenilikçi bir futbol kulübü ile ortaklık kurmak bizim için bir zevk. Futbol teknolojilerinin futbolcu gelişimini kapsayan rolünün öneminin çoğaldığına dair ortak bir anlayışa sahibiz. Kulübün kuruluşundan beri sahip olduğu bu vizyonu uygulayarak geliştirmelerinde kilit bir ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA