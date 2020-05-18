İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi. Kaynak: AA