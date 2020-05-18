İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
18.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:00
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Kaynak: AA