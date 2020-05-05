İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden, MKE Ankaragücü oyuncusuna geçmiş olsun mesajı
05.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:28
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA