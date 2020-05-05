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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden, MKE Ankaragücü oyuncusuna geçmiş olsun mesajı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden, MKE Ankaragücü oyuncusuna geçmiş olsun mesajı
05.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:28

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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