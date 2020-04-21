İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA