İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Akhisarspor teknik heyet, futbolcu ve personel ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA