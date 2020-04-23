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Medipol Başakşehir Fk, 23 Nisan, Spor, Haber

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

23.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:18
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Bugünün yarını, yarının umudu tüm çocuklarımızın bayramını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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