İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
23.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:18
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Bugünün yarını, yarının umudu tüm çocuklarımızın bayramını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA