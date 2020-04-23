İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Bugünün yarını, yarının umudu tüm çocuklarımızın bayramını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz." ifadeleri yer aldı. Kaynak: AA