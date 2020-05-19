İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden 19 Mayıs mesajı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Milletimizin haklı mücadelesinin başladığı günün 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." denildi.

Kaynak: AA