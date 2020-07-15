İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden 15 Temmuz mesajı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
15.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:18
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır. 15 Temmuz bir Milletin varoluş ateşini körükleyen destanıdır. Kahraman Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA