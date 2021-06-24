İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci görevinden ayrıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci, asbaşkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci, asbaşkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın Ahmet Ketenci, kulübümüzdeki asbaşkanlık görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Ahmet Ketenci'ye kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar