İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci görevinden ayrıldı
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci görevinden ayrıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci görevinden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci, asbaşkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci, asbaşkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın Ahmet Ketenci, kulübümüzdeki asbaşkanlık görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Ahmet Ketenci'ye kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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