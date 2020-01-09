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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

09.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:40
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün hesabından yapılan paylaşımda 2003 doğumlu oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Altyapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerininin yeni evresinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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