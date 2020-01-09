İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.
09.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:40
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2003 doğumlu oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Altyapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerininin yeni evresinde başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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