İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

13.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:12
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde turuncu-lacivertli kulübün 2019-2020 sezonunda kadrosuna dahil ettiği Skrtel ile 12 Ocak tarihi itibarıyla sözleşmeyi karşılıklı sona erdirdiği bilgisi yer aldı.

Medipol Başakşehir formasıyla 2019-2020 sezonunda 20 Süper Lig maçına çıkan Slovak oyuncu, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Skrtel, ayrıca söz konusu sezonda 8 Avrupa ve bir Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Bu sezon 10 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Skrtel, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol ayak aşil tendonunun kopması nedeniyle ameliyat edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Fikri Sağlar Alparslan Türkeş
Magazin Hadise İrem Derici Ajda Pekkan Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Tüm Haberler Türk İzmir Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:13:42. #1.14#
title