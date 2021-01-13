İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde turuncu-lacivertli kulübün 2019-2020 sezonunda kadrosuna dahil ettiği Skrtel ile 12 Ocak tarihi itibarıyla sözleşmeyi karşılıklı sona erdirdiği bilgisi yer aldı.

Medipol Başakşehir formasıyla 2019-2020 sezonunda 20 Süper Lig maçına çıkan Slovak oyuncu, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Skrtel, ayrıca söz konusu sezonda 8 Avrupa ve bir Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Bu sezon 10 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Skrtel, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol ayak aşil tendonunun kopması nedeniyle ameliyat edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan