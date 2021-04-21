İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcuların belirti göstermediği vurgulanarak, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde oyuncuların izolasyon ve tedavi planlamalarının başladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
FETÖ'nün hücre evine baskın! Şişe şişe alkol ele geçirildi
FETÖ'nün hücre evine baskın! Şişe şişe alkol ele geçirildi
Sunucu Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında kafa karıştıran suçlamalar
Sunucu Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında kafa karıştıran suçlamalar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 19:47:48. #1.16#

title