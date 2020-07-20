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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ: "Bu takım imkansızı başardı"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak devrim niteliğinde bir başarıya imza attıklarını söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ:
20.07.2020 01:31 | Son Güncelleme: 20.07.2020 01:34

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak devrim niteliğinde bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Gümüşdağ, ligde Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenerek şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Süper Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan 6. takım olduklarını hatırlatan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Tabii bir avuç taraftarımız var ama inançları çok yüksek. Dört yıldır kılpayı kaçırdığımız şampiyonluklar vardı. Hiç yılmadık hiç bıkmadık. Hep mücadeleye devam ettik ve inancımızı hiç yitirmedik. Bu kulübün içini gezenler çok iyi bilir. 2014 yılında kulübümüzün her yerine 'Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır.' sloganını yazmıştık. Bu takım imkansızı başardı. Başta teknik direktörümüz Okan Buruk olmak üzere yardımcı antrenörlerimiz, tüm oyuncu kardeşlerim ve çalışanlarımız büyük emek verdi. Hepsini kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum."

Kulüp olarak ekip çalışması ve aile duygusunu ön planda tuttuklarını aktaran Gümüşdağ, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarım gerçekten çok önemli bir mücadele verdiler. Gerçekten Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı hikayesi yazıldı. Çok inandık ve başardık. Türkiye'nin yeni şampiyonu hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Gümüşdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başta olmak üzere 2020 yılında dünyada olağanüstü durumlar yaşandığını vurgulayarak, "Kupayı, 2020 yılının kahramanı ve şampiyonu sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere sağlık alanında fedakarca hizmet eden tüm çalışanlara... Gerçekten bu kupayı hak ettiler. Bence Başakşehir Futbol Kulübü ile birlikte sağlık çalışanları da bu yılın şampiyonudur." dedi.

Gümüşdağ, polemiğe girmeden saha içinde mücadelelerini verdiklerini dile getirerek, "Bize yakışan şekilde davrandık, oyun gücümüze inandık. Sonunda da bu işi başardık. Başakşehir Futbol Kulübü her zaman şampiyonluğu, zirveyi zorlayan bir takım olmaya devam edecek. Şimdi birkaç gün bu şampiyonluğun mutluluğunu yaşayacağız. Ondan sonra da Kopenhag maçını kazanıp Avrupa Ligi'nde son 8 arasına kalmak en büyük arzumuz. İnşallah yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Okan Hoca ile gönül sözleşmemiz var"

Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki geleceğiyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Okan Hoca ile sözleşmemiz devam ediyor. Okan Hoca çok eski dostum ve arkadaşım. Onunla gönül sözleşmemiz var. O devam ediyor. Bütün ekip aynı inanç ve duyguyla yolumuza devam ediyoruz."

"Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin manevi boyutu inanılmaz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olmanın önemine değinen Göksel Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor olmamızın manevi boyutu, ülkemiz açısından inanılmaz bir şey. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Kasımpaşa maçından sonra stadımızda büyük bir şölen yapacağız. Bu takımda oynamış, terini dökmüş tüm futbolcularımızı, eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı da dahil herkesi buraya davet edeceğiz. Bu şampiyonluk kutlamasına hepsinin şahitlik etmesini istiyoruz."

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda çok önemli bir rövanş maçı yapacaklarının altını çizen Göksel Gümüşdağ, "Kopenhag maçının rövanşını geçmemiz lazım. Sezon sert geçti. Oyuncuları biraz dinlendirmeliyiz. Kopenhag'ı geçip sonrasında da Manchester United gibi dünyanın en büyük kulübünü kurada çektik. Önemli değil. Biz alışığız. Çıkarız mücadele veririz. İnanıyorum ki bu takım her şeyi başarır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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