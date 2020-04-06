İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan ve o günden bugüne ülkemizde doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerin ilk adresi olan Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA