İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 2 dalda ödüle aday gösterildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 2 dalda ödüle aday gösterildi

23.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:30
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 2 dalda ödüle aday gösterildi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ve "En Çevre Dostu Şirket" kategorisinde Ekoturizm Ödülleri'ne aday gösterildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ve "En Çevre Dostu Şirket" kategorisinde Ekoturizm Ödülleri'ne aday gösterildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün sezon başında "doğa" konseptli forma ile başlattığı çevresel sürdürülebilirlik projesi "Yeşillendiriyoruz" ile "En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ve Türkiye'de ilk kez Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın sahip olduğu LEED GOLD sertifikası ile "En Çevre Dostu Şirket" kategorisinde Ekoturizm Ödülleri'ne aday oldu.

Medipol Başakşehir, bu sezon iklim değişikliği ile mücadelede ağaçlandırmanın önemine dikkat çekmek için alternatif formalarını yeşil renkte tasarlamıştı.

Toplamda 16 kategoride 725 adayın yarıştığı organizasyonun ödül töreni 19-22 Ekim'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Pervin Buldan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Gökhan Gönül Mesut Bakkal Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İşçi Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 2 dalda ödüle aday gösterildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:38:03. #1.15#
title