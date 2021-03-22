İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında doğaya 5000 tohum ekecek
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında doğaya 5000 tohum ekecek

22.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:50
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü,

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında 15-25 Mart'ta doğaya 5000 tohum ekeceklerini duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında 15-25 Mart'ta doğaya 5000 tohum ekeceklerini duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Orman Haftası'na da denk gelen 15-25 Mart'ta Mersin'in Silifke bölgesindeki 5 hektarlık alana, proje partneri Ecording ile kulübün yeşil formalarından alan taraftarlar ve futbolseverler adına Toros sediri ve Kızılçam tohumlarından oluşan 5000 adet tohum topu atışı gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "2020-21 sezonunda giydiğimiz yeşil renkteki alternatif formalarımızla iklim krizi ile mücadelede ağaçlandırmanın önemini vurgulamaya devam ederken Başakşehir Store'dan alınan her yeşil formayı doğada bir ağaca dönüştürmeyi de sürdürüyoruz. Sezon başından bu yana doğaya ektiğimiz tohumların sayısı 7 bin 500'e ulaşmış olacak. Tohum topu atışı sosyal mesafe şartlarına uygun olarak ve minimum kişi ile gerçekleşecek. Formasındaki QR kodunu taratıp sisteme kaydolan herkese operasyon sonrasında ekime dair video ve görseller sistem tarafından otomatik gönderilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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