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İstanbul BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi! 17 Nisan Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi! 17 Nisan Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Başakşehir elektrik kesintisi listesi! 17 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Nisan günü İstanbul Başakşehir ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Başakşehir elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Başakşehir elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Başakşehir elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-17 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 17/04/2025 09:00:00 - 17/04/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-17 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 17/04/2025 09:00:00 - 17/04/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-17 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BAKİ, CAHİT ZARİFOĞLU, ERDEM BAYAZIT, HALUK SİPAHİOĞLU sk bölgelerinde 17/04/2025 09:00:00 - 17/04/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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