24.09.2019 00:04

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları

İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi

İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin." dedi.

Kaynak: AA