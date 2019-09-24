İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi - İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ

İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi - İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin.

24.09.2019 00:04
İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi - İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları

İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi

İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin." dedi.

Kaynak: AA
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