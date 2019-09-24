İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi - İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ
Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin.
24.09.2019 00:04
Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları
İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi
İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin." dedi.
Kaynak: AA