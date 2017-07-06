İstanbul Başakşehir'den Cengiz Ünder Açıklaması
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç futbolcusu Cengiz Ünder'in transferi için İngiltere temsilcisi Manchester City ile anlaşmaya varılamadığını açıkladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç futbolcusu Cengiz Ünder'in transferi için İngiltere temsilcisi Manchester City ile anlaşmaya varılamadığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimiz ve Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder'in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır." denildi.