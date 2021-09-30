İstanbul'da yapılan terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da yapılan terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da yapılan terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütüne finansman sağladıkları ve para transfer ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütüne finansman sağladıkları ve para transfer ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül günü Başakşehir'de şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde toplam 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirilen araçtaki iki şüphelinin, terör örgütleriyle bağlantılı oldukları şüphesi üzerine araştırma başlattı.

Yapılan sorgu ve incelemelerin ardından yakalanan 2 şüphelinin kurye olduğunu belirleyen ekipler, ele geçirilen paraların TKP/ML-TİKKO terör örgütüne mensup kişilerden alındığını ve yine aynı örgütün başka mensuplarına teslim edileceğini tespit etti.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlatan polis, bugün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet yabancı menşeili tabanca ve şarjör ile 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.

3'ü erkek 2'si kadın toplam 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKKYPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...

 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı

Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı

 Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Sezai Temelli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gülben Ergen Şafak Sezer
Spor Lionel Messi Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Mimar Sinan Armin Laschet Sergen Yalçın Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da yapılan terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:58:29. #1.12#